Заморозки в Омской области сохранятся и в июне

Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в прошедшие дни. Температура воздуха в конце мая составляла на 6−8 градусов ниже средних климатических значений. Температура воздуха в ночь на 30 мая понижалась до −6 градусов, а в приземном слое — до −11.