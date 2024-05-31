Заморозки в Омской области сохранятся и в июне

Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в прошедшие дни. Температура воздуха в конце мая составляла на 6−8 градусов ниже средних климатических значений. Температура воздуха в ночь на 30 мая понижалась до −6 градусов, а в приземном слое — до −11.
По словам начальника омского Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмилы Литовкиной, холодная погода с заморозками сохранится и в июне.
«Штормовое предупреждение по заморозкам действует по 31 мая. Однако и в начале июня вероятность ночных заморозков в приземном слое 0…-5 градусов существует», — отмечает метеоролог.
При этом в регионе отмечается потепление. Температура воздуха днём начнет повышаться от +9…+14 до +11…+16. Днём, 1 июня, с падением атмосферного давления и влиянием атмосферного фронта ожидаются дожди разной интенсивности, местами с грозой и шквалистым усилением ветра, возможен град. Воздух прогреется до +14…+19 градусов. В воскресенье, 2 июня, осадки прекратятся. Температура ночью +2…+7, днём +17…+22.