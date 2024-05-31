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Весна на Южном Урале завершится дождем и грозами

В пятницу, 31 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: Вечерний Челябинск

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 16.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 31 мая, у Адриана, Афанасия, Евдокии, Ефросинии, Николая, Степана и Феофана.

Между прочим, 31 мая 2024 года отмечают день Федота Овсяника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя давать ключи от жилища чужим людям, которые не живут в этом доме. Дело в том, что это может привести к неожиданному переезду.