Весна на Южном Урале завершится дождем и грозами

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 16.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 31 мая, у Адриана, Афанасия, Евдокии, Ефросинии, Николая, Степана и Феофана.
Между прочим, 31 мая 2024 года отмечают день Федота Овсяника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя давать ключи от жилища чужим людям, которые не живут в этом доме. Дело в том, что это может привести к неожиданному переезду.