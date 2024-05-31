Экс-мэру Тулуна снова продлили срок ареста

Напомним, Юрий Карих был задержан 16 октября 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Кроме него, обвинение предъявлено еще пятерым сотрудникам горадминистрации, в числе которых бывший председатель КУМИ администрации Тулуна.
По версии следствия, в 2019 году тогда еще мэр Тулуна Юрий Карих и «намеренно предоставили фиктивные данные для предоставления жилья людям, не проживавшим в момент наводнения в Тулунском районе», потом эту недвижимость продали, а деньги поделили.
Арест Карих стал началом целой серии задержаний чиновников в Тулуне. Последнее громкое задержание произошло в марте — по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий кресла лишилась исполняющая обязанности главы города Елена Абрамова.