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Экс-мэру Тулуна снова продлили срок ареста

Решением Кировского райсуда Иркутска бывший мэр Тулуна еще на два месяца — до 30 июля — оставлен под стражей, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: ТК Город

Напомним, Юрий Карих был задержан 16 октября 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Кроме него, обвинение предъявлено еще пятерым сотрудникам горадминистрации, в числе которых бывший председатель КУМИ администрации Тулуна.

По версии следствия, в 2019 году тогда еще мэр Тулуна Юрий Карих и «намеренно предоставили фиктивные данные для предоставления жилья людям, не проживавшим в момент наводнения в Тулунском районе», потом эту недвижимость продали, а деньги поделили.

Арест Карих стал началом целой серии задержаний чиновников в Тулуне. Последнее громкое задержание произошло в марте — по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий кресла лишилась исполняющая обязанности главы города Елена Абрамова.