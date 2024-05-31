Экс-мэру Тулуна снова продлили срок ареста

По версии следствия, в 2019 году тогда еще мэр Тулуна Юрий Карих и «намеренно предоставили фиктивные данные для предоставления жилья людям, не проживавшим в момент наводнения в Тулунском районе», потом эту недвижимость продали, а деньги поделили.