Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень воды в Ишиме в Омской области упал за сутки до отметки 1370 см

В домах, которые покинула большая вода, начались работы по просушке и дезинфекции.

Источник: Соцсети

Вода на севере Омской области продолжает постепенно отступать. Уровень рек Иртыш и Ишим активно снижается, сообщил Виталий Хоценко.

За минувшие сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима опустился на 5 см — до 894 см. В Ишиме около села Орехово вода отступила на 14 см — до 1370 см.

Накануне в домах, освобожденных от воды, начались работы по просушке и дезинфекции. Для этих цели из Омска доставили тепловые пушки.

«Группа работает в селе Кайлы, далее отправится в деревню Малая Игиза и село Орехово», — сообщил Виталий Хоценко.

Отметим, по последней информации, в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 504 жилых дома и 982 приусадебных участках. Введенный из-за паводка режим ЧС федерального уровня продолжает действовать в Омской области.