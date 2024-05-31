Уровень воды в Ишиме в Омской области упал за сутки до отметки 1370 см

Вода на севере Омской области продолжает постепенно отступать. Уровень рек Иртыш и Ишим активно снижается, сообщил Виталий Хоценко.
За минувшие сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима опустился на 5 см — до 894 см. В Ишиме около села Орехово вода отступила на 14 см — до 1370 см.
Накануне в домах, освобожденных от воды, начались работы по просушке и дезинфекции. Для этих цели из Омска доставили тепловые пушки.
«Группа работает в селе Кайлы, далее отправится в деревню Малая Игиза и село Орехово», — сообщил Виталий Хоценко.
Отметим, по последней информации, в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 504 жилых дома и 982 приусадебных участках. Введенный из-за паводка режим ЧС федерального уровня продолжает действовать в Омской области.