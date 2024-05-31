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Совместный проект России и Китая «Симфония дружбы» представят в Иркутске

3 июня на сцене Иркутской областной филармонии представят международный музыкальный проект «Симфония дружбы».

Источник: Минкультуры Иркутской области

13 музыкантов из Китайской народной республики сыграют на традиционных инструментах, таких как гучжэн, янцинь, пипа, эрху, бамбуковая флейта, чжуньчжуань, шэн и народная перкуссия.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства культуры Иркутской области, выступит на одной сцене с китайскими коллегами и Оркестр русских народных инструментов из Иркутского музыкального колледжа имени Шопена, который продемонстрирует красоту звучания народной музыки.

Затем музыканты в составе Интернационального молодёжного оркестра национальных инструментов России и Китая исполнят русскую и китайскую народную музыку. Совместное исполнение произведений даст возможность молодым музыкантам из двух стран повысить своё мастерство и познакомиться с новой для себя культурой.

музыка