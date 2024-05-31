Совместный проект России и Китая «Симфония дружбы» представят в Иркутске

Затем музыканты в составе Интернационального молодёжного оркестра национальных инструментов России и Китая исполнят русскую и китайскую народную музыку. Совместное исполнение произведений даст возможность молодым музыкантам из двух стран повысить своё мастерство и познакомиться с новой для себя культурой.