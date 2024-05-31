На Иннокентьевском мосту в Иркутске частично ограничат движение до 1 августа

Движение автомобильного транспорта частично ограничат на Иннокентьевском мосту в Иркутске до 1 августа. Это связано с запланированным на участке ремонтом комбинированных ограждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— Запланировано сужение проезжей части и постепенное снижение скоростного режима с 50 до 20 километров в час в зонах ремонта.
При движении по мосту автовладельцев просят проявлять бдительность и ориентироваться на временные дорожные знаки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона продолжается асфальтирование улиц. Работы уже провели на Пролетарской улице и объездной Ново-Ленино.