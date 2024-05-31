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«Авангард» может уступить права на Мирошниченко за Матвея Заседу

Клуб интересуется форвардом «Спартака».

Источник: ХК Спартак

Омский «Авангард» интересуется нападающим «Спартака» Матвеем Заседой. Однако по информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» запросил за обмен игрока, который находится в статусе ограниченно свободного агента, 30 миллионов рублей и права на форварда Ивана Мирошниченко, играющего в НХЛ за «Вашингтон».

Матвей Заседа играет за «Спартак» с 2022 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах при показателе полезности «-1».

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что для полного укомплектования команды необходимо закрыть ещё две позиции крайних нападающих. Контракт с одним из них, Егором Маниным, был заключён накануне.

Также в клубе остаются свободными два места для легионеров, но по словам Курьянова, подходящих для Омска кандидатур на рынке иностранных игроков пока нет.

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