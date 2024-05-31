«Авангард» может уступить права на Мирошниченко за Матвея Заседу

Омский «Авангард» интересуется нападающим «Спартака» Матвеем Заседой. Однако по информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» запросил за обмен игрока, который находится в статусе ограниченно свободного агента, 30 миллионов рублей и права на форварда Ивана Мирошниченко, играющего в НХЛ за «Вашингтон».