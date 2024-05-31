Синоптики: лето приходит в Иркутск строго по календарю. Но пока на пару дней

Сегодня, в последний день календарной весны, в Иркутск приходит лето — погода обещает быть теплой и солнечной. Но синоптики предупреждают: расслабляться не стоит, ибо «погода еще покажет свой норов», сообщает ИА «ТК Город».
По словам начальника гидрометеорологического центра Юлии Яньковой, 31 мая будет по-летнему теплым на всей территории Приангарья. Но уже утром в субботу, 1 июня, над западными районами повиснет циклон, который основательно испортит погоду, принеся с собой грозы и сильный порывистый ветер.
«Ветра у нас пока никак не успокоятся, потому что всё еще есть контраст температур, — объясняет метеоролог, уточняя, что в Иркутске в День города будет еще тепло. — 1 июня у нас ожидается без осадков, облачно, но с порывистым ветром. Сначала будет дуть юго-восточный, а потом перейдет на северо-западный. Но это не значит, что он будет холодным. Температура ожидается вполне комфортная — до плюс 20 градусов» (цитата ИрСити).
А вот в воскресенье до столицы Приангарья доберется циклон. Днем ожидается дождь, а возможно, и гроза. Но будет тепло — до плюс 21.