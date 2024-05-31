Синоптики: лето приходит в Иркутск строго по календарю. Но пока на пару дней

«Ветра у нас пока никак не успокоятся, потому что всё еще есть контраст температур, — объясняет метеоролог, уточняя, что в Иркутске в День города будет еще тепло. — 1 июня у нас ожидается без осадков, облачно, но с порывистым ветром. Сначала будет дуть юго-восточный, а потом перейдет на северо-западный. Но это не значит, что он будет холодным. Температура ожидается вполне комфортная — до плюс 20 градусов» (цитата ИрСити).