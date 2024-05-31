Бастрыкину доложат о проверке семьи в Перми после эфира на Первом канале

Доклад об итогах проверки многодетной семьи из Перми после выхода в эфир 30 мая выпуска передачи «Мужское и женское» представят главе СК РФ Александру Бастрыкину, рассказали в СУ СК РФ.
В телепрограмме речь идёт о пермский семье, которая растит пятерых детей в квартире площадью в 14 квадратных метров, и их мать уже беременна шестым. Соседей тревожит, что дети предоставлены сами себе, постоянно ходят голодные, выносят из магазинов продукты. Родители, по словам местных жителей, живут на пособия.
«В передаче демонстрируют кадры антисанитарных условий проживания малолетних, а также применения матерью физической силы к ним», — пояснили на официальном сайте СУ СК РФ.
В связи с озвученными фактами в региональном СУ СКР организована проверка. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и об установленных обстоятельствах.