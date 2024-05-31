Бастрыкину доложат о проверке семьи в Перми после эфира на Первом канале

В телепрограмме речь идёт о пермский семье, которая растит пятерых детей в квартире площадью в 14 квадратных метров, и их мать уже беременна шестым. Соседей тревожит, что дети предоставлены сами себе, постоянно ходят голодные, выносят из магазинов продукты. Родители, по словам местных жителей, живут на пособия.