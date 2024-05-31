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Кузбасскому институту развития присвоили имя Амана Тулеева

Накануне состоялось торжественное открытие мемориальной доски.

Как сообщает министр энергетики и бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, кузбасскому региональному институту развития профессионального образования присвоено имя Амана Тулеева. Накануне в Кемерове торжественно открыли мемориальную доску на здании.

«Об этом две недели назад попросила его супруга Эльвира Федоровна. Сегодня мы торжественно открыли мемориальную доску, посвященную памяти Амана Гумировича. Он возглавил регион в сложнейший период — когда развалился Советский Союз, в стране не было денег, не было работы. Положил всю свою жизнь на развитие Кузбасса. После, работая в институте, который сам создавал, передавал молодежи накопленный опыт», — сказал Сергей Цивилев.

Накануне Дня Победы историк Владислав Овчинников высказался kuzbass.aif.ru, нужен ли памятник Аману Тулееву. А спустя 40 дней после смерти «народного губернатора» эксперты назвали его заслуги и ошибки.