Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К концу 2024 года в Кемерове смонтируют фасады Театра оперы и балета

Сергей Цивилев провел штаб по строительству.

Как сообщает врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, к концу 2024 года строители смонтируют фасад Театра оперы и балета, закроют тепловой контур и начнут внутреннюю отделку помещений. Накануне министр энергетики и бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел штаб по строительству — он будет участвовать в нем ежемесячно.

«В ближайшее время с представителями силовых ведомств будет согласовано обеспечение безопасности объекта, и тогда мы сможем начать благоустройство прилегающей территории, которая станет частью концепции красивой набережной Искитимки», — пишет Илья Середюк в своем телеграм-канале.

В начале мая известный дирижёр Валерий Георгиев оценил строительство театра в Кемерове и заметил очевидный прогресс.

Также мы сообщали, что кузбасскому региональному институту развития профессионального образования присвоено имя Амана Тулеева. Накануне в Кемерове торжественно открыли мемориальную доску на здании — на открытии присутствовал и Сергей Цивилев.