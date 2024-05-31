К концу 2024 года в Кемерове смонтируют фасады Театра оперы и балета

Как сообщает врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, к концу 2024 года строители смонтируют фасад Театра оперы и балета, закроют тепловой контур и начнут внутреннюю отделку помещений. Накануне министр энергетики и бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел штаб по строительству — он будет участвовать в нем ежемесячно.