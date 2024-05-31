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Жителей Башкирии ждут жаркие выходные

В предстоящие выходные жителей Башкирии ждет хорошая погода. По данным Башгидромета, сегодня местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +20, +25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

В субботу, 1 июня, будет преимущественно без осадков, по югу Башкирии пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый, днем местами умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, в восточных районах до +3. Днем +21, +26 градусов.

В воскресенье, 2 июня, характер погоды существенно не изменится. Как и накануне, будет преимущественно без осадков, по югу пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый, днем местами умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, в восточных районах до +3. Днем +23, +28 градусов.