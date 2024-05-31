Жителей Башкирии ждут жаркие выходные

В воскресенье, 2 июня, характер погоды существенно не изменится. Как и накануне, будет преимущественно без осадков, по югу пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый, днем местами умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, в восточных районах до +3. Днем +23, +28 градусов.