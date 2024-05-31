В День города во всех районах Иркутска проведут праздничные мероприятия

В этом году праздник совпадает с Международным днем защиты детей, поэтому акцент будет сделан на популяризации семейных ценностей.
Для жителей и гостей города разных возрастов организуют праздничные мероприятия во всех районах Иркутска. Их подготовкой занимаются специалисты комитетов по управлению округами, депутаты местной Думы при содействии муниципальных учреждений, образовательных и спортивных центров, творческих коллективов, коммерческих организаций и предприятий.
Ожидается, что более тысячи горожан станут участниками праздника «Тебе, Иркутск, наши труды и вдохновения», который пройдет в Октябрьском округе. 1 июня с 16:00 до 18:00 на площади бульвара Постышева запланированы мастер-классы по зеркальной пластилинографии и экстремальному рисованию, занятия по аквагриму, росписи керамических игрушек, созданию открыток в технике скрапбукинга, а также фотосессии, спортивные состязания с призами и подарками. На концертной площадке выступят творческие коллективы города, в том числе джазовая группа «Левартовский бэнд». Все желающие смогут поучаствовать в танцевальном конкурсе под живую музыку.
В Правобережном округе 1 июня массовые мероприятия проведут на двух площадках. В микрорайоне Зеленый на площади Ракетчиков в 14:00 начнется фестиваль детского творчества «Солнечный круг», а в 16:00 в Каштаковской роще — праздничная программа и пенное шоу для детей. В этот же день для жителей, в том числе для семей участников специальной военной операции в здании комитета по управлению округом на улице Марата, 14 состоится концерт «Посвящение Иркутску». Перед гостями выступят воспитанники Дома детского творчества № 1.
Основной праздник в Свердловском округе пройдет в роще «Звездочка» с 12:00 до 17:00. Для участников всех возрастов подготовлены выступления творческих коллективов, площадки с настольными и развивающими играми, полоса препятствий и другие спортивные конкурсы. В 15:00 здесь стартует фестиваль детства и юности, организованный «Движением первых».
Помимо этого, на общественных пространствах и во дворах во всех районах Иркутска с 31 мая по 6 июня пройдут праздники, приуроченные к 363-летию города и Дню защиты детей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Традиционно афиши размещают вблизи мест проведения мероприятий, в социальных сетях на страницах депутатов Думы, а также комитетов по управлению городскими округами.