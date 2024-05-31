В День города во всех районах Иркутска проведут праздничные мероприятия

Ожидается, что более тысячи горожан станут участниками праздника «Тебе, Иркутск, наши труды и вдохновения», который пройдет в Октябрьском округе. 1 июня с 16:00 до 18:00 на площади бульвара Постышева запланированы мастер-классы по зеркальной пластилинографии и экстремальному рисованию, занятия по аквагриму, росписи керамических игрушек, созданию открыток в технике скрапбукинга, а также фотосессии, спортивные состязания с призами и подарками. На концертной площадке выступят творческие коллективы города, в том числе джазовая группа «Левартовский бэнд». Все желающие смогут поучаствовать в танцевальном конкурсе под живую музыку.