Грозы и град в РК прогнозируют синоптики

На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза. Днем на юге области град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.