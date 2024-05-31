Николай Валуев прилетит в Екатеринбург, чтобы обсудить основы крепкой семьи

В числе участников сессии заявлены также главред Russia Today Маргарита Симоньян, которая выступит по видеосвязи, депутат Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, первый зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов, президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд, летчик-космонавт Елена Кондакова и другие.