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Николай Валуев прилетит в Екатеринбург, чтобы обсудить основы крепкой семьи

В Екатеринбург прилетит боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. Он станет модератором пленарной сессии «Крепкая семья — основа государства» Международного женского форума. Об этом свидетельствует информация на сайте.

Источник: РИА "Новости"

В числе участников сессии заявлены также главред Russia Today Маргарита Симоньян, которая выступит по видеосвязи, депутат Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, первый зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов, президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд, летчик-космонавт Елена Кондакова и другие.

Всего в форуме поучаствуют женщины из 30 стран. Будут обсуждаться права женщин, международное сотрудничество, здоровье, гражданско-патриотическое воспитание, но ключевой темой будет семья и демография. Завершится мероприятие выступлением певицы Ирины Дубцовой. Форум пройдет в «Екатеринбург-Экспо» 1 июня.