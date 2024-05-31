Олег Кожемяко: численность тигров в Приморье растёт, важно сохранить их в лесах

В ходе отчёта о работе правительства в 2023 году губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что численность хищников в регионе продолжает расти. Он подчеркнул важность предотвращения конфликтов между людьми и дикими животными, а также озвучил планы по улучшению условий для тигров в их естественной среде обитания, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время выступления главы Приморья депутат Леонид Васюкевич рассказал об обеспокоенности жителей края тем, что тигры всё чаще стали выходить к населённым пунктам.
«То, что тигры выходят к людям, говорит о значительном увеличении их численности в крае. Наша задача — сделать так, чтобы они жили в лесу», — отметил Олег Кожемяко.
«Для обеспечения питанием тигров и леопардов нам нужно 28 тысяч копытных в год. Поэтому важно, чтобы охотничьи хозяйства соответствовали требованиям», — пояснил губернатор.
По мнению Кожемяко, эти меры, а также увеличение популяции дикого кабана, помогут тиграм оставаться в своих естественных ареалах. Также проводится разъяснительная работа с жителями о том, как вести себя при встрече с хищником. Губернатор подчеркнул, что, учитывая статус тигра как краснокнижного животного, возможны только профилактические меры.
«Возможно, нужна организация на местах дружин, которые могли бы использовать пугающие средства. Мы подумаем над этим», — добавил Олег Кожемяко.
Отметим, что согласно данным Центра «Амурский тигр», на территории Дальнего Востока обитает не менее 750 амурских тигров, включая тигрят. Из них 590 в Приморском крае, 140 в Хабаровском, 20 в Еврейской автономной области и шесть — в Амурской. В Приморье за первые месяцы 2024 года зафиксировано 88 конфликтных ситуаций между амурским тигром и человеком. Такую статистику региональный Минлесхоз озвучил в докладе о состоянии популяции амурского тигра, среды его обитания и кормовой базы, представленном в Заксобрание края.
Напомним, сегодня, 31 мая, губернатор Олег Кожемяко представил отчет о работе региона в 2023 году перед Законодательным Собранием.