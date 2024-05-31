Олег Кожемяко: численность тигров в Приморье растёт, важно сохранить их в лесах

Отметим, что согласно данным Центра «Амурский тигр», на территории Дальнего Востока обитает не менее 750 амурских тигров, включая тигрят. Из них 590 в Приморском крае, 140 в Хабаровском, 20 в Еврейской автономной области и шесть — в Амурской. В Приморье за первые месяцы 2024 года зафиксировано 88 конфликтных ситуаций между амурским тигром и человеком. Такую статистику региональный Минлесхоз озвучил в докладе о состоянии популяции амурского тигра, среды его обитания и кормовой базы, представленном в Заксобрание края.