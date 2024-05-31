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Всю неделю проблемы: в Челябинской области перестали работать РЭО ГИБДД

В Челябинской области 31 мая остановилась выдача водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области 31 мая РЭО ГИБДД приостановили работу. В регистрационно-экзаменационных подразделениях не получается ставить машины на учет или выдавать новые водительские удостоверения. Причина всех сложностей — сбой программного обеспечения.

— В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Компьютеры в РЭО засбоили еще 28 мая. 29 мая РЭО снова начали принимать водителей, но работа шла с перебоями. К 30 мая с техникой удалось справиться, но уже на следующий день она снова отказала.