Всю неделю проблемы: в Челябинской области перестали работать РЭО ГИБДД

В Челябинской области 31 мая РЭО ГИБДД приостановили работу. В регистрационно-экзаменационных подразделениях не получается ставить машины на учет или выдавать новые водительские удостоверения. Причина всех сложностей — сбой программного обеспечения.
— В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Компьютеры в РЭО засбоили еще 28 мая. 29 мая РЭО снова начали принимать водителей, но работа шла с перебоями. К 30 мая с техникой удалось справиться, но уже на следующий день она снова отказала.