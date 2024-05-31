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Не будут продавать алкоголь в День защиты детей в магазинах Хабаровского края

Запрет не распространяется на работу предприятий общественного питания.

Источник: Комсомольская правда

1 июня на всей территории Хабаровского края будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Это касается также продажи пива и пивных напитков. Исключение составляют предприятия общественного питания: рестораны, бары и кафе, где реализация алкогольных напитков будет разрешена. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться административные меры. Штрафы для должностных лиц могут достигать 40 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч рублей. Нарушители также могут столкнуться с конфискацией алкогольной продукции», — рассказала заместитель начальника главного управления Инна Лаврук.

Запрет основан на краевом законе, который предусматривает ограничения на торговлю крепкими напитками в определенные дни. В частности, запрет действует в День защиты детей, День молодежи и День знаний.

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