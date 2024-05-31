Не будут продавать алкоголь в День защиты детей в магазинах Хабаровского края

«В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться административные меры. Штрафы для должностных лиц могут достигать 40 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч рублей. Нарушители также могут столкнуться с конфискацией алкогольной продукции», — рассказала заместитель начальника главного управления Инна Лаврук.