166 лет отмечает Хабаровск: программа празднования дня рождения города

31 мая — День рождения Хабаровска. В связи с тем, что сегодня рабочий день, основные мероприятия перенесены на выходные 1 и 2 июня, чтобы каждый мог присоединиться к празднику, сообщает пресс-служба администрации города.
1 июня, в субботу, с 15:00 до 18:00 на улице Муравьева-Амурского состоится ежегодный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск».
Согласно указу президента Владимира Путина, 2024 год объявлен Годом семьи. Поэтому улицу Муравьева-Амурского разделят на 6 семейных кварталов с разнообразными активностями.
14:30 — фестиваль откроют участники XII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны».
18:00 — 22:00 — Комсомольская площадь примет праздничный концерт.
21:30 — цикл мероприятий завершится лазерным шоу на городских прудах.
2 июня с 12:00 до 13:00 хабаровчан ждут разнообразные концертные программы: они пройдут в парках «Динамо» и «Муравьева-Амурского».
16:00 — 17:00 от площади имени Ленина до Комсомольской пройдет марш-парад оркестров участников фестиваля «Амурские волны».
17:00 — 21:00 на Комсомольской площади будут концертные выступления участников фестиваля «Амурские волны».
21:30 — вечер завершится светомузыкальным и лазерным шоу на городских прудах.
Присоединяйтесь к празднованию Дня рождения Хабаровска!