Что лето нам готовит: законы, вступающие в силу в июне

При этом имела место правовая неопределенность: в стационарных кафе и ресторанах продавать спиртное при наличии соответствующей лицензии было можно, а на принадлежащих им верандах — нельзя. В итоге данное ограничение решили снять. При этом законодатели уточнили: продавать спиртное теперь можно в «сезонных залах обслуживания посетителей» — это временное сооружение или конструкция, предназначенная для оказания услуг общественного питания в течение определенного сезона. Такое сооружение должно примыкать к стационарному кафе или ресторану или находиться на территории, прилегающей к нему.