Что лето нам готовит: законы, вступающие в силу в июне

Государство поддержит народные промыслы, а за туристами-экстремалами посмотрит гид-проводник. Подробнее о нововведениях первого летнего месяца читайте в обзоре ИА AmurMedia подготовленного по материалам «Парламентской газеты» (18+).
На летних верандах кафе и ресторанов разрешат продажу спиртного
На летних верандах кафе разрешат продавать алкогольные напитки. Такой закон вступает в силу 1 июня. Прежде делать это было запрещено. Более того — в Кодексе об административных правонарушениях установлены наказания за нарушение правил продажи спиртного, которые касались и торговли горячительным на летних верандах. Штраф для должностных лиц — 20−40 тысяч рублей, для организации — 100−300 тысяч рублей. С посетителей, распивающих алкоголь на террасе, тоже могли взыскать до 1,5 тысячи рублей.
При этом имела место правовая неопределенность: в стационарных кафе и ресторанах продавать спиртное при наличии соответствующей лицензии было можно, а на принадлежащих им верандах — нельзя. В итоге данное ограничение решили снять. При этом законодатели уточнили: продавать спиртное теперь можно в «сезонных залах обслуживания посетителей» — это временное сооружение или конструкция, предназначенная для оказания услуг общественного питания в течение определенного сезона. Такое сооружение должно примыкать к стационарному кафе или ресторану или находиться на территории, прилегающей к нему.
За безопасностью туристов проследит инструктор-проводник
Аттестацию инструкторов-проводников будут проводить организации, перечень которых утвердил кабмин. Соответствующий закон и распоряжение Правительства вступают в силу 1 июня.
Так, инструкторов-проводников по альпинистскому маршруту высшей категории сложности будет аттестовывать Федерация альпинизма России, а лыжного маршрута высшей категории сложности — Федерация спортивного туризма.
Аттестованный инструктор-проводник будет обязан уведомлять МЧС и уполномоченные органы исполнительной власти региона, а также организацию, проводившую аттестацию, о сопровождении туристов на маршруте до его начала и после завершения.
80-летним юбилярам повысят пенсию
Повышенную пенсию в июне смогут получить пожилые люди, которым в мае исполнилось 80 лет.
Размер доплаты — сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности.
Важно помнить, что удваивают выплату только по одному из этих оснований, то есть если пенсию повысили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее увеличивать не будут.
На сигареты нанесут учетно-контрольные марки
На упаковки табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции будут наносить учетно-контрольные специальные марки. Это предполагает закон, вступающий в силу 1 июня.
Речь идет о штрихкоде на пачке, как, к примеру, на лекарствах и молочной продукции. Такая система цифрового контроля призвана снизить долю табачного контрафакта. Кроме того, новые правила позволят взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза.
Этот же закон предполагает, что с 1 июня по 31 декабря 2024 года будет действовать дополнительный коэффициент, который увеличивает сумму налога на добычу полезных ископаемых при извлечении полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий).
Алименты при назначении детского пособия учтут по единым правилам
Кабмин уточнил, как учитывать сумму полученных алиментов при расчете доходов для назначения и выплаты единого пособия на ребенка. Предполагающее это постановление Правительства вступает в силу 1 июня.
Если при разводе алименты установил суд, их учтут по фактически поступившим суммам. Такие данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если же решение суда поступило в службу судебных приставов, то Социальный фонд получит эти данные там.
Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, то при расчете будут учитывать сумму, указанную в заявлении, но не меньше минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом: это четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на трех и более детей.
В России готовят эксперимент по маркировке шприцов
С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года в России проведут эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 июня.
В перечень продукции, в частности, вошли: аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания, шприцы, медицинские маски, филлеры и косметические нити, инкубаторы для новорожденных.
Эксперимент поможет протестировать технологии нанесения средств идентификации на медицинские изделия и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.
Участие в проекте, оператором которого станет Центр развития перспективных технологий, бесплатное и добровольное.
Соки и компоты промаркируют
С 1 июня 2024 года производители соков, компотов и нектаров будут обязаны маркировать свои товары. Это предполагают вступающие в силу положения постановления Правительства.
Продажа немаркированных безалкогольных напитков, введенных в оборот до начала обязательной маркировки, разрешена до истечения сроков годности этих продуктов.
Маркировку безалкогольных напитков в кабмине решили вводить поэтапно. С 1 декабря 2023 года коды маркировки необходимо наносить на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов. С 1 марта 2024 года маркировка стала обязательной для производителей этих видов безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.
С 1 июня 2024 года маркировать предписано соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки.
Медикам станет проще получить Дальневосточную и Арктическую ипотеку
С 1 июня педагоги и медики смогут оформить Дальневосточную и Арктическую ипотеку без учета стажа работы. Ранее программой могли воспользоваться специалисты, проработавшие в образовательных и медицинских учреждениях не менее пяти лет.
Кроме того, до девяти миллионов рублей будет увеличен максимальный размер кредита для покупки на вторичном рынке жилья на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), если его общая площадь превышает 60 квадратных метров.
Еще одно новшество — с 1 июня Дальневосточная и Арктическая ипотека станет доступна для участников СВО и членов семей погибших бойцов без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан.
Бесплатную юрпомощь окажут по стандарту
В России установят стандарт оказания бесплатной юридической помощи. Предполагающий это приказ Минюста от 20.05.2024 № 157 вступает в силу 1 июня.
Новые правила коснутся государственных юридических бюро, адвокатов, нотариусов, юридических клиник и негосударственных центров бесплатной юридической помощи.
Среди видов бесплатной юрпомощи — правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Также россияне могут обратиться за безвозмездным представлением их интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Получить эти услуги можно не только в государственных, но и в частных юридических фирмах и нотариальных конторах любым доступным способом. Важное условие — человек должен иметь документы, подтверждающие право воспользоваться помощью. А такое право есть, в частности, у семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, инвалидов I и II группы, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и СССР, Героев Социалистического Труда, Героев Труда России, участников СВО.
В детском лагере узнают про все болячки ребенка
Минздрав обновил форму медицинской справки о здоровье ребенка, уезжающего в детский лагерь, а также порядок ее заполнения. Такой приказ Минздрава России от 18.04.2024 № 190н вступает в силу 2 июня.
Этот документ должны иметь на руках все дети, отправляющиеся в лагеря. Теперь в справке предписано указывать перенесенные инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, аллергические заболевания и реакции, медицинскую группу для занятий физической культурой, результаты осмотра на педикулез и чесотку.
Россиянам расскажут о назначении пенсий
Социальный фонд обновил порядок извещения россиян о назначении социальных и страховых пенсий. Соответствующий приказ от 12.01.2024 № 12 вступает в силу 3 июня.
1 января 2024 года вступил в силу закон, позволивший пересчитывать страховые и социальные пенсии по старости и инвалидности, а также назначать пенсии по случаю потери кормильца без заявлений. С января 2026 года заработает норма о беззаявительном перерасчете фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с приобретением необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.
Поэтому Соцфонд утвердил новый порядок извещения граждан о назначении и перерасчете пенсий.
Согласно документу, в направленном письме должна быть информация о назначении выплат с уточнением вида пенсии, условий, в связи с наступлением которых она назначена, а также срок начисления выплат и их размер. Направить эти сведения сотрудники Соцфонда могут через портал «Госуслуги» (6+), по почте или электронным письмом.
Гарнизонные медики получат компенсацию за работу в удаленных районах
Минобороны определило порядок выплаты компенсаций медикам за работу в воинских частях, расположенных в удаленных и труднодоступных районах, а также составило список таких территорий. Соответствующий приказ главы ведомства вступает в силу 3 июня.
С 1 января 2024 года действует постановление Правительства, согласно которому врачам, фельдшерам и медсестрам, приезжающим работать в гарнизонные медучреждения, положены единовременные компенсационные выплаты наподобие тех, что получают медработники по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Размер выплат зависит от местоположения воинских частей. К примеру, если они находятся вне населенных пунктов в ДФО, районах Крайнего Севера и Арктической зоны, то выплата для врачей составляет два миллиона рублей, для фельдшеров и медсестер — один миллион. Для удаленных и труднодоступных территорий размер выплат — 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей, соответственно.
В список таких территорий попала и Калмыкия, кроме Элисты и территории западнее озер Маныч и Маныч-Гудило.
Пенсии детей-инвалидов запретят списывать за долги
Перечень доходов, которые не смогут списать со счета получателя в рамках исполнительного производства, расширят. В него, в частности, попадут пенсии и пособия детей-инвалидов. Соответствующий закон вступает в силу 1 июня.
Дело в том, что эти средства зачисляют на счета родителей, опекунов или попечителей, и, соответственно, прежде их могли списать за долги. Эту несправедливость решили исправить.
Вступающий в силу закон расширит перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В этот список включили доходы в виде выплат к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета, социальные пенсии по инвалидности, федеральные социальные доплаты к пенсии, региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, инвалидам, признанным недееспособными.
За некачественные услуги коммунальщиков оштрафуют на сто тысяч рублей
Ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ усилят. Соответствующий закон вступает в силу 9 июня.
Речь, например, идет об отключении света и тепла зимой или о подаче грязной воды.
Сейчас наказание для недобросовестных ресурсоснабжающих организаций такое же, как и для ТСЖ, ЖСК и садоводческих товариществ: за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами должностных лиц штрафуют на сумму от 500 до тысячи рублей, а юридических — от 5 до 10 тысяч.
По новым нормам размер штрафа для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении он возрастет для должностных лиц до 10−30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50−100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за такие нарушения как юрлица.
За вовлечение детей в кражи смогут посадить на восемь лет
Уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести усилят. Наказанием за это станет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такого. Соответствующий закон вступает в силу 9 июня.
Прежде ответственность в виде лишения свободы была установлена только за вовлечение несовершеннолетних в преступную группу, совершение тяжких и особо тяжких преступлений, за вовлечение детей в преступления по мотивам политической, национальной, идеологической или религиозной ненависти.
Заключенные с тяжелыми болезнями смогут быстрее выйти на свободу
Заключенных с тяжелыми заболеваниями смогут освобождать из тюрем быстрее. Соответствующий закон вступает в силу 9 июня.
Сейчас осужденных, у которых обнаружили тяжелые заболевания, освобождают из тюрьмы как минимум через 15 суток после постановки диагноза. Новые нормы предполагают, что в случае принятия судом положительного решения по освобождению таких граждан их будут выпускать немедленно.
Речь идет о болезнях, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания. Среди таких заболеваний — ВИЧ и туберкулез на определенных стадиях, злокачественные новообразования, некоторые болезни эндокринной и нервной систем.
С ходатайством об освобождении может выступать не только заключенный, но и организация, в которой он находится на момент заболевания.
Народные промыслы получат поддержку
Организациям и мастерам народных художественных промыслов смогут оказывать финансовую, информационную, консультационную и организационную помощь за счет бюджетов разных уровней. В том числе власти будут помогать предприятиям с реализацией изделий. Соответствующий закон вступает в силу 10 июня.
Также в России создадут реестры мест традиционного бытования народных художественных промыслов и образцов изделий, а также реестр мастеров народных художественных промыслов. Ввести их будет Минпромторг.
В каждом регионе начнут работу художественно-экспертные советы, которые определят, можно ли отнести то или иное изделие к конкретному художественному промыслу, распространенному в регионе. Раньше создание таких советов было правом субъектов, теперь станет обязанностью.
Женщины с маленькими детьми смогут раньше выйти из тюрьмы
Осужденные женщины, у которых есть дети в возрасте до четырех лет, смогут получить условно-досрочное освобождение. Соответствующий закон вступает в силу 10 июня.
Получить право на УДО смогут женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести и отсидевшие не менее четверти срока, если их дети в возрасте до четырех лет находятся в доме ребенка исправительного учреждения.
Прежде осужденные женщины имели право на условно-досрочное освобождение, если у них есть ребенок в возрасте до трех лет.
Российские компании лучше защитят от санкций
Кабмин утвердил перечень иностранных санкций, при введении которых компании могут засекретить ряд данных о себе. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 13 июня. Поводом для этого могут быть:
в США — включение министерством финансов (казначейством) США в Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц,
в ЕС — блокирование (замораживание) денег и экономических ресурсов и запрет на их предоставление в отношении органов госвласти, местного самоуправления, физических и юридических лиц.
Перечень жизненно необходимых лекарств расширят
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Такое распоряжение Правительства вступает в силу 18 июня.
В список добавили три комбинированных препарата для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом.
Перечень жизненно необходимых лекарств важен, поскольку цены на эти препараты регулирует государство. Также их используют при лечении пациентов по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Казаки получат место в мобилизационном резерве
Члены казачьего общества, которые приняли на себя обязательства нести государственную или иную службу и пребывают в запасе Вооруженных сил, СВР или ФСБ, смогут поступать в мобилизационный резерв ВС на добровольной основе, заключив соответствующий контракт. Такие нормы закона вступают в силу 22 июня.
Предполагается, что Всероссийское казачье общество должно заключать договор с Минобороны, а войсковые казачьи общества — с территориальными органами министерства. В этом договоре необходимо указать численность казаков, пребывающих в резерве, сроки действия соглашений, основания и порядок их досрочного расторжения.
Паспортно-визовый сервис станет активнее работать с мигрантами
Многофункциональный миграционный центр города Москвы и госпредприятие «Паспортно-визовый сервис» смогут активнее работать с мигрантами. Соответствующий закон вступает в силу 23 июня.
Сотрудников этих организаций будут привлекать к приему заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина РФ, а также к фотографированию заявителей и проведению дактилоскопической регистрации.
Также закон уточнил, что иностранцам, приехавшим в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок, превышающий 90 календарных дней, необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ. А иностранцам, приехавшим работать, — в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.
Кроме того
По поручению президента кабмин своим постановлением продлил с 1 июня до 30 ноября 2024 года срок действия квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Исключения составляют Абхазия и Южная Осетия. Общий объем экспортной квоты составит более 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — свыше 12,4 миллиона тонн. Минпромторг распределит ее между участниками внешнеторговой деятельности.
До 1 июня необходимо сдать отчеты о движении денежных средств в зарубежных банках за 2023 год. Непредставление или несвоевременное представление уведомлений и отчетов влечет наложение административного штрафа до 20 тысяч рублей.
Некоммерческие организации освободят от обязанности использовать печать со своим наименованием. При этом такая обязанность сохранится за государственными и муниципальными учреждениями.
Федеральные органы исполнительной власти, которые развивают военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта, будут утверждать перечень спортивных дисциплин, имеющих прикладное значение для военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу.
Кабмин уточнил требования к результатам использования субсидий, выделенных на стимулирование развития виноградарства и виноделия. В этот список включили сохранение площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте и закладку новых виноградников.
Кабмин продлил программу государственных гарантий для поддержки экспорта промышленной продукции до конца 2024 года.
Вступает в силу постановление Правительства, согласно которому плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) останется на уровне 2023 года. Ее размер составит 95 рублей за тонну.
Уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести усилят. Наказанием за это станет лишение свободы от 5 до 8 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.
В российской уголовно-исполнительной системе будут созданы учреждения объединенного типа, где будут изолированные участки исправительных колоний с разными видами режимов, а также участки, функционирующие как тюрьма или как следственные изоляторы.
Вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после проведения необходимых исследований будут подлежать уничтожению, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном Правительством РФ.
В России начнет действовать единый перечень документов и сведений, необходимых при приеме на службу в органы прокуратуры. В частности, это заявление, паспорт, документы об образовании и о квалификации, трудовая книжка, справка об отсутствии судимости, сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные данные в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей.
Упрощенную идентификацию в рамках «антиотмывочного закона» будет разрешено проводить, в частности, посредством направления клиентом-физлицом соответствующих сведений о себе организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом и имеющей право проводить такую идентификацию.
Правительство своим постановлением уточнило перечень товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Так, список пополнили беспроводные дистанционно управляемые и автономные безэкипажные морские суда и подводные аппараты.
Начнет действовать новый порядок проведения Росимуществом осмотра и проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества, расположенного на территории России и закрепленного за федеральными органами исполнительной власти или иными организациями.
Для российских круизных лайнеров, которые заходят в порты, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа, отменят прохождение погранконтроля. Порядок уведомления пограничных органов о маршруте, пассажирах и членах экипажа судна установит Правительство.
Вопросы проведения экспертной оценки наилучших доступных технологий включат в сферу промышленной политики. Соответствующий закон вступает в силу 23 июня. Правила проведения экспертной оценки, а также требования к привлекаемым для этого экспертам будет устанавливать Минпромторг. Также ведомство определит порядок ведения их реестра.
Местные власти смогут использовать материальные и финансовые резервы не только на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но и на их предупреждение.