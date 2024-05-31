В Перми новый бассейн спорткомплекса «Энергия» откроют для занятий с 10 июня

Новый 25-метровый бассейн спорткомплекса «Энергия» на ул. Советской, 100 в Перми приглашает детей 2016−2017 годов рождения в группы для обучения плаванию. Занятия начнут с 10 июня.
Как рассказали в краевом Минспорта, запись детей для зачисления в группы на обучение плаванию пройдет со 2 по 4 июня. В эти дни необходимо подойти в фойе бассейна с 16:00 до 20:00 со стороны Свято-Троицкого кафедрального Собора. Обучение начнется с 10 июня.
На первом этапе для детей проведут трехмесячное обучение в абонементных группах, итогом которого станет тестирование. По результатам тестов отберут наиболее подготовленных ребят для зачисления в бюджетные группы краевой Академии игровых видов спорта. Занятия плаванием будут проходить бесплатно.
В спорткомплексе «Энергия» завершаются мероприятия по сертификации для использования спортивных объектов. С июня он начнет принимать первые соревнования.
После передачи спорткомплекса «Энергия» в краевую собственность начали формировать программу для занятий, определили стоимость абонементов. Торжественное открытие спорткомплекса состоялось 13 марта.