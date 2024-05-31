В Перми новый бассейн спорткомплекса «Энергия» откроют для занятий с 10 июня

Как рассказали в краевом Минспорта, запись детей для зачисления в группы на обучение плаванию пройдет со 2 по 4 июня. В эти дни необходимо подойти в фойе бассейна с 16:00 до 20:00 со стороны Свято-Троицкого кафедрального Собора. Обучение начнется с 10 июня.