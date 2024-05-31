Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым

Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, рассказал РИА Новости накануне осведомленный источник. По его словам, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал.