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Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, рассказал РИА Новости информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — сказал собеседник агентства.

Отношение — это документ-ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть.

Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал подразделение, в котором собирается служить. В марте этого года он привез военнослужащим беспилотники, другие необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер.

Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, рассказал РИА Новости накануне осведомленный источник. По его словам, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал.