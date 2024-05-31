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В Красноярском крае рыба подорожала на 15% за год

Статистикой поделились в Центробанке.

Источник: Freepik

Стало известно, что в Красноярском крае в цене выросла рыба. В период с апреля 2023 года по апрель 2024 года стоимость выросла на 7−15%. Дороже всего стала живая и охлажденная рыба.

Более того, подорожали и рыбные консервы. Цены выросли на рыбу с маслом, а вот в томатном соусе стоимость практически, как раньше.

Икра выросла в цене на 1%, а соленая, копченая и маринованная рыба подорожали на 7% за минувший год.

В банке объяснили, что повышение цен связано с увеличением расходов компаний по производству рыбы, а также из-за подорожания доставки товаров.