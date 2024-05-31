Достаем теплые вещи: первые летние выходные в Красноярске будут прохладными

Первые дни лета не порадуют красноярцев теплом. По данным портала GISMETEO, в субботу днем ожидается +13 градусов, а уже ночью столбик термометра опустится до +3! Рассказываем о погоде на выходные в Красноярске 1—2 июня 2024 года.