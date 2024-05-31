Достаем теплые вещи: первые летние выходные в Красноярске будут прохладными

Первые дни лета не порадуют красноярцев теплом. По данным портала GISMETEO, в субботу днем ожидается +13 градусов, а уже ночью столбик термометра опустится до +3! Рассказываем о погоде на выходные в Красноярске
Погода в Красноярске 1 июня 2024
Достаем теплые вещи: в первый день лета в краевом центре ожидается до +13 градусов, пасмурно и без осадков. Синоптики говорят, что уже ночью похолодает до +3.
Погода в Красноярске 2 июня 2024
В воскресенье, 2 июня, станет немного теплее. Днем воздух прогреется до +18, будет малооблачно и снова без осадков. Ветер слабый — до трех метров в секунду.
Напомним, что накануне специалисты Среднесибирского УГМС предупредили жителей центральных и южных районов края о заморозках.