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Достаем теплые вещи: первые летние выходные в Красноярске будут прохладными

В первые летние выходные в Красноярске похолодает до +4 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Первые дни лета не порадуют красноярцев теплом. По данным портала GISMETEO, в субботу днем ожидается +13 градусов, а уже ночью столбик термометра опустится до +3! Рассказываем о погоде на выходные в Красноярске 1—2 июня 2024 года.

Погода в Красноярске 1 июня 2024

Достаем теплые вещи: в первый день лета в краевом центре ожидается до +13 градусов, пасмурно и без осадков. Синоптики говорят, что уже ночью похолодает до +3.

Погода в Красноярске 2 июня 2024

В воскресенье, 2 июня, станет немного теплее. Днем воздух прогреется до +18, будет малооблачно и снова без осадков. Ветер слабый — до трех метров в секунду.

Напомним, что накануне специалисты Среднесибирского УГМС предупредили жителей центральных и южных районов края о заморозках.