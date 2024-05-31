Сабантуй в Челябинской области пройдет 15 июня: гостям покажут тюркскую свадьбу

Сабантуй в Челябинской области пройдет 15 июня — традиционный татарский и башкирский праздник состоится в Аргаяшском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В этом году впервые пройдет чествование молодых семей и конкурс свадебных обрядов. «Гостям предстоит увидеть колорит и самобытность тюркской свадьбы, узнать, как одевали невесту, какие угощения подавали и многое другое. Впервые пройдет конкурс мастер-классов народно-художественного творчества татарской, башкирской и казахской культуры», — сообщает региональный Минкульт.
Запланированы концертные программы в исполнении Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас», Курай-шоу и Учалинской филармонии республики Башкортостан, творческих коллективов Республики Татарстан, Челябинской области.
Сабантуй (День плуга) зародился у тюркских народов, занимающихся земледелием, много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и проходил в конце апреля, сегодня он знаменует их окончание и празднуется летом. Единой даты у праздника нет, в разных регионах и населенных пунктах Сабантуй отмечают в разное время.