Сабантуй в Челябинской области пройдет 15 июня: гостям покажут тюркскую свадьбу

Сабантуй (День плуга) зародился у тюркских народов, занимающихся земледелием, много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и проходил в конце апреля, сегодня он знаменует их окончание и празднуется летом. Единой даты у праздника нет, в разных регионах и населенных пунктах Сабантуй отмечают в разное время.