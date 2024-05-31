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Лето начнется с резкого потепления и дождя: погода в Хабаровске на День города будет неоднозначной

+27 градусов пообещали Хабаровску в День города.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Просили, терпели, ждали, и оно совершилось — в Хабаровский край придет тепло. Резко. Правда, ненадолго. После жаркой погоды на День города в Хабаровске, пойдут дожди. С ними ожидается и похолодание. Подробнее — в материале hab.kp.ru.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ДЕНЬ ГОРОДА 1 ИЮНЯ 2024

Грядущее потепление станет эдаким подарком погоды на День города Хабаровска 2024. Много мероприятий 1 июня пройдут под открытым небом, прогноз говорит, что о дожде можно не беспокоиться. А днем столбики термометров «взлетят» до +25+27 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 1—2 ИЮНЯ 2024

Первый летний день будет жарким во всем крае. Ночью воздух прогреется до +5+12 градусов. Днем температура будет около +23+28 градусов. Осадков не ожидается.

А на 2 июня прогноз не такой оптимистичный. По краю пройдут дожди, в некоторых районах ожидаются грозы. Ветер 7−12 метров в секунду. В Хабаровске осадков ожидаются ближе к вечеру.

Ночью столбики термометров покажут +8+12 градусов. Днем будет не теплее +21+23 градусов. В Хабаровске ночью +11+12 градусов. Днем воздух прогреется до +21+23 градусов.

— Предварительно, в начале следующей недели не исключен кратковременный дождь. Продолжится понижение температур: ночью будет около +9 градусов, днем — в районе +18+20 градусов, — рассказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.

Не исключено, что похолодание задержится до середины следующей недели. Предварительно, столбики термометров едва будут подниматься до +25 градусов. Снова потеплеть может в конце следующей «семидневки».

Прогноз еще будет уточняться.