Лето начнется с резкого потепления и дождя: погода в Хабаровске на День города будет неоднозначной

Просили, терпели, ждали, и оно совершилось — в Хабаровский край придет тепло. Резко. Правда, ненадолго. После жаркой погоды на День города в Хабаровске, пойдут дожди. С ними ожидается и похолодание. Подробнее — в материале hab.kp.ru.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ДЕНЬ ГОРОДА 1 ИЮНЯ 2024
Грядущее потепление станет эдаким подарком погоды на День города Хабаровска 2024. Много мероприятий 1 июня пройдут под открытым небом, прогноз говорит, что о дожде можно не беспокоиться. А днем столбики термометров «взлетят» до +25+27 градусов.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Первый летний день будет жарким во всем крае. Ночью воздух прогреется до +5+12 градусов. Днем температура будет около +23+28 градусов. Осадков не ожидается.
А на 2 июня прогноз не такой оптимистичный. По краю пройдут дожди, в некоторых районах ожидаются грозы. Ветер 7−12 метров в секунду. В Хабаровске осадков ожидаются ближе к вечеру.
Ночью столбики термометров покажут +8+12 градусов. Днем будет не теплее +21+23 градусов. В Хабаровске ночью +11+12 градусов. Днем воздух прогреется до +21+23 градусов.
— Предварительно, в начале следующей недели не исключен кратковременный дождь. Продолжится понижение температур: ночью будет около +9 градусов, днем — в районе +18+20 градусов, — рассказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
Не исключено, что похолодание задержится до середины следующей недели. Предварительно, столбики термометров едва будут подниматься до +25 градусов. Снова потеплеть может в конце следующей «семидневки».
Прогноз еще будет уточняться.