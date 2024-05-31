Лето начнется с резкого потепления и дождя: погода в Хабаровске на День города будет неоднозначной

Просили, терпели, ждали, и оно совершилось — в Хабаровский край придет тепло. Резко. Правда, ненадолго. После жаркой погоды на День города в Хабаровске, пойдут дожди. С ними ожидается и похолодание. Подробнее — в материале hab.kp.ru.