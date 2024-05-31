Лето в Свердловской области наступит точно по календарю

В результате на следующий день лето наступит с дневной температурой воздуха в Екатеринбурге до +21 градуса.
2 июня, как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», в областном центре станет еще теплее — воздух прогреется до +24 градусов, в понедельник 3 июня — до +26.
Затем станет прохладнее: 4 июня ожидается + 22, 5 июня — +20, 6 июня — +15 градусов.
В пятницу 31 мая будет сохраняться влияние антициклона на погоду в регионе. В течение дня воздух над территорией области регионом будет постепенно прогреваться.
Быстрому прогреву воздуха мешает циклон над севером Западной Сибири, в его тылу холодный воздух со стороны Карского моря стремится выйти на Урал.