Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лето в Свердловской области наступит точно по календарю

В последний день весны, 31 мая, на территории Свердловской области будет постепенно теплеть.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 55% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: МК.RU Екатеринбург

В результате на следующий день лето наступит с дневной температурой воздуха в Екатеринбурге до +21 градуса.

2 июня, как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», в областном центре станет еще теплее — воздух прогреется до +24 градусов, в понедельник 3 июня — до +26.

Затем станет прохладнее: 4 июня ожидается + 22, 5 июня — +20, 6 июня — +15 градусов.

В пятницу 31 мая будет сохраняться влияние антициклона на погоду в регионе. В течение дня воздух над территорией области регионом будет постепенно прогреваться.

Быстрому прогреву воздуха мешает циклон над севером Западной Сибири, в его тылу холодный воздух со стороны Карского моря стремится выйти на Урал.