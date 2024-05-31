«Зеленый марафон»: как изменится схема движения в ЦАО

До 03:00 1 июня и с 18:00 1 июня до 09:00 2 июня будет закрыта одна полоса на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварки. До 09:00 2 июня недоступны две полосы на участке Большого Москворецкого моста от улицы Варварки до Болотной улицы.