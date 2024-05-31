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«Зеленый марафон»: как изменится схема движения в ЦАО

1 июня временно перекроют несколько набережных и улице в центре Москвы. Это связано с проведением забега «Зеленый марафон».

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Нажмите, чтобы увеличитьИсточник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 07: 50 до 15: 20 нельзя будет проехать по Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

Помимо этого, приостановят движение:

— с 01:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту;

— с 03:00 до 18:00 на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, а также на площадях Васильевский Спуск, Новой и Старой;

— с 07: 50 до 13:05 на Болотной улице и в Фалеевском переулке;

— с 07: 50 до 13:30 на Садовнической улице;

— с 07: 50 до 13: 40 на Большом и Малом Устьинских мостах;

— с 07: 50 до 15: 20 в Китайгородском проезде;

— с 08: 20 до 11: 45 на улице Хамовнический Вал;

— с 08:30 до 13: 15 на улице Балчуг и в Лубочном переулке;

— с 08: 40 до 11:30 на улице Лужники.

До 03:00 1 июня и с 18:00 1 июня до 09:00 2 июня будет закрыта одна полоса на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварки. До 09:00 2 июня недоступны две полосы на участке Большого Москворецкого моста от улицы Варварки до Болотной улицы.

Кроме того, на всех этих участках нельзя будет припарковаться с 00:01 1 июня до окончания мероприятия.