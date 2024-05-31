Китайских школьников пригласили учиться в Новосибирске

Российские вузы провели очередную онлайн-презентацию для старшеклассников китайских школ. С предложениями учебных заведений познакомились более 600 учеников из 30 старших школ. Они смогли задать представителям вузов интересующие их вопросы о поступлении.
В презентации приняли участие:
· Новосибирский государственный технический университет;
· Новосибирский государственный аграрный университет;
· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет;
· Ижевский государственный технический университет;
· Удмуртский государственный аграрный университет;
· Ижевская государственная медицинская академия;
· Глазовский государственный инженерно-педагогический университет.
— Проект по презентации российских университетов в школах Китая стартовал в ноябре 2023 года. И уже 35 университетов России приняли участие. Можно уверенно отметить, что с каждым разом растет качество представленных вузами материалов и расширяется география и численность участвующих китайских школьников, — рассказал начальник Управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.
Проект «Презентация российских университетов в школах Китая» был инициирован НГУ и ИжГТУ при поддержке Российского культурного центра в Пекине и Представительством университетов Новосибирской области и Удмуртской Республики в КНР.
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Александр ИЛЬИН.