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Китайских школьников пригласили учиться в Новосибирске

Школьников из Китая позвали учиться в Новосибирск. Вузы областного центра провели презентацию для нескольких сотен старшеклассников из Поднебесной.

Источник: РИА "Новости"

Российские вузы провели очередную онлайн-презентацию для старшеклассников китайских школ. С предложениями учебных заведений познакомились более 600 учеников из 30 старших школ. Они смогли задать представителям вузов интересующие их вопросы о поступлении.

В презентации приняли участие:

· Новосибирский государственный технический университет;

· Новосибирский государственный аграрный университет;

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет;

· Ижевский государственный технический университет;

· Удмуртский государственный аграрный университет;

· Ижевская государственная медицинская академия;

· Глазовский государственный инженерно-педагогический университет.

— Проект по презентации российских университетов в школах Китая стартовал в ноябре 2023 года. И уже 35 университетов России приняли участие. Можно уверенно отметить, что с каждым разом растет качество представленных вузами материалов и расширяется география и численность участвующих китайских школьников, — рассказал начальник Управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

Проект «Презентация российских университетов в школах Китая» был инициирован НГУ и ИжГТУ при поддержке Российского культурного центра в Пекине и Представительством университетов Новосибирской области и Удмуртской Республики в КНР.

Ранее «Прецедент» писал, что пропавшую в Новосибирске 86-летнюю пенсионерку нашли живой. В Новосибирске мигрантов после облавы доставили в военкомат. О ходе комплектования тренерского штаба рассказали в ХК «Сибирь».

Александр ИЛЬИН.

образование