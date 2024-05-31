Китайских школьников пригласили учиться в Новосибирске

— Проект по презентации российских университетов в школах Китая стартовал в ноябре 2023 года. И уже 35 университетов России приняли участие. Можно уверенно отметить, что с каждым разом растет качество представленных вузами материалов и расширяется география и численность участвующих китайских школьников, — рассказал начальник Управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.