Родителей, чьи дети находятся на водоемах Приангарья без присмотра, будут наказывать

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в акватории Иркутского водохранилища утонул мужчина 1976 года рождения, а 26 мая в озере неподалеку деревни Булюшка Тулунского района — 18-летний парень.
Особую же тревогу вызывают дети, у которых начались летние каникулы.
Как рассказали в МЧС по Иркутской области, с начала года уже было составлено 35 протоколов об административной ответственности в отношении родителей, чьи дети находились на водоёмах без надзора, передает ИА «ТК Город».
«Девять (!!!) из них — в последнюю неделю. Нарушения выявлены на водных объектах в Иркутске, Ангарске, Шелеховском, Зиминском, Нижнеудинском, Киренском, Нижнеилимском районах», — говорят спасатели, отмечая, что «дети в силу возраста не в состоянии адекватно оценивать риски для жизни, поэтому так важно контролировать их местонахождение».
Сотрудники Центра ГИМС убедительно просят жителей и гостей региона, увидевших детей без взрослых на берегах водоемов, сообщать:
— в полицию, позвонив по номеру 102,
— на телефон доверия Главного управления — 8 (395 2) 40−99−99.