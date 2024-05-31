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Родителей, чьи дети находятся на водоемах Приангарья без присмотра, будут наказывать

Еще не наступило календарное лето, да и погода не особо щедра на по-настоящему жаркие дни, а в Иркутской области уже зарегистрированы случаи гибели людей на водоемах.

Источник: ТК Город

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в акватории Иркутского водохранилища утонул мужчина 1976 года рождения, а 26 мая в озере неподалеку деревни Булюшка Тулунского района — 18-летний парень.

Особую же тревогу вызывают дети, у которых начались летние каникулы.

Как рассказали в МЧС по Иркутской области, с начала года уже было составлено 35 протоколов об административной ответственности в отношении родителей, чьи дети находились на водоёмах без надзора, передает ИА «ТК Город».

«Девять (!!!) из них — в последнюю неделю. Нарушения выявлены на водных объектах в Иркутске, Ангарске, Шелеховском, Зиминском, Нижнеудинском, Киренском, Нижнеилимском районах», — говорят спасатели, отмечая, что «дети в силу возраста не в состоянии адекватно оценивать риски для жизни, поэтому так важно контролировать их местонахождение».

Сотрудники Центра ГИМС убедительно просят жителей и гостей региона, увидевших детей без взрослых на берегах водоемов, сообщать:

— в полицию, позвонив по номеру 102,

— на телефон доверия Главного управления — 8 (395 2) 40−99−99.