Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также грозы могут с тать причиной возникновения природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.