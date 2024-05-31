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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу

Во всех областных центрах, а также белорусской столице сегодня пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +17°

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Грозы ожидаются в Беларуси в пятницу, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +21…+27°С.

В Белгидромете также объявили на сегодня оранжевый уровень опасности из-за гроз.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также грозы могут с тать причиной возникновения природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.