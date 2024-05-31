Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На цетральной площади Екатеринбурга в выходные пройдет ярмарка

Из-за ярмарки парковку на площади 1905 года закроют на два дня.

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за летней ярмарки. Как отметили в пресс-службе мэрии, это последняя ярмарка перед летними каникулами, следующая состоится уже в сентябре.

В День защиты детей на ярмарке будет представлено много сладостей: ягоды в шоколаде и йогуртной заливке, халва, орехи, пряники, мед и многое другое. Также можно будет приобрести самодельные игрушки и одежду.

Автомобильная парковка на центральной площади будет закрыта с 00.00 31 мая до 23.00 2 июня.

торговля