На цетральной площади Екатеринбурга в выходные пройдет ярмарка

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за летней ярмарки. Как отметили в пресс-службе мэрии, это последняя ярмарка перед летними каникулами, следующая состоится уже в сентябре.
В День защиты детей на ярмарке будет представлено много сладостей: ягоды в шоколаде и йогуртной заливке, халва, орехи, пряники, мед и многое другое. Также можно будет приобрести самодельные игрушки и одежду.
Автомобильная парковка на центральной площади будет закрыта с 00.00 31 мая до 23.00 2 июня.