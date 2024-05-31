За две недели в Красноярске чат-бот зафиксировал более 400 жалоб на самокатчиков

Кстати, операторы кикшеринга увеличили штрафы за нарушения правил сервиса и правил ПДД при управлении электросамокатами. Так, за управление СИМ ребенком — 10 тысяч рублей, поездка вдвоем на одном — 5 тысяч рублей. Через пешеходный переход, не спешившись — 1 тысяча. Некорректно припарковались — 500 рублей. А уж если встали за руль подшофе — и вовсе до 150 тысяч рублей.