За две недели в Красноярске чат-бот зафиксировал более 400 жалоб на самокатчиков

Две недели назад в «Телеграме» был запущен чат-бот @Samokat_ru_bot, который принимает жалобы и обращения граждан на действия пользователей прокатных электросамокатов. Написать туда может любой житель города.
Результаты внушительные: за это время зафиксировано более 400 обращений. По итогам разборок с нарушителями 50 аккаунтов были заблокированы, а более 250 пользователям направили предупреждения. Остальная сотня сообщений оказались неинформативными и не содержали сведений о нарушениях требований законодательства или правил кикшеринга.
Кстати, обратиться с претензиями на СИМ можно в поддержку сервиса Whoosh — здесь и здесь. Нужно сообщить дату, время и точное место происшествия — тогда операторы смогут найти нарушителя. Еще лучше, если приложить фото или видео.
Кстати, операторы кикшеринга увеличили штрафы за нарушения правил сервиса и правил ПДД при управлении электросамокатами. Так, за управление СИМ ребенком — 10 тысяч рублей, поездка вдвоем на одном — 5 тысяч рублей. Через пешеходный переход, не спешившись — 1 тысяча. Некорректно припарковались — 500 рублей. А уж если встали за руль подшофе — и вовсе до 150 тысяч рублей.