Красноярский олимпиец Труненков присоединится к телешоу «Титаны»

На сегодня Труненков уже преодолел свое первое испытание на телепроекте: участники должны были дольше соперников провисеть на перекладине, используя только руки. На следующем этапе ему предстоит попробовать перепрыгнуть восьмиметровое расстояние между специальными платформами.