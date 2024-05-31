Красноярский олимпиец Труненков присоединится к телешоу «Титаны»

«Как проехал первый раз в бобе, влюбился в бобслей. И никогда не жалел о своём выборе», — рассказал он.
На сегодня Труненков уже преодолел свое первое испытание на телепроекте: участники должны были дольше соперников провисеть на перекладине, используя только руки. На следующем этапе ему предстоит попробовать перепрыгнуть восьмиметровое расстояние между специальными платформами.
Согласно концепции шоу «Титаны», задания для спортсменов создает искусственный интеллект. Главный приз — 10 миллионов рублей. Среди участников есть и другие красноярцы — Николай Олюнин и Арсений Жуйков.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как Красноярский спортсмен Олюнин поддержал дисквалификацию конкурента по телешоу.