Уроженец Новосибирска Эльчин Вахидов прошел отбор в отряд космонавтов

Из сообщения следует, что Эльчин Вахидов принял участие в четвертом открытом наборе в отряд космонавтов, проведенном Роскосмосом с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Всего на конкурс было подано 269 заявлений.
По итогам рассмотрения документов комиссия отобрала четыре лучших кандидатуры, в число которых вошел и Эльчин Вахидов. Помимо него, в отобранную группу вошли Анастасия Бурчуладзе, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. Теперь все четверо приступят к общекосмической подготовке, которая продлится два года. По завершении курсов они получат квалификацию «космонавт-испытатель».
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Роскосмоса, Эльчин Вахидов родился 17 апреля 1993 года в Новосибирске. В 2014 году он окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности «Судовые энергетические установки», получив квалификацию «Морской инженер». В том же году Вахидов завершил обучение по программе военной подготовки кадрового офицера.
Ранее Прецедент сообщал, что Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России космонавту Анне Кикиной.
Егор САФРОНОВ.