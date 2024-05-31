Уроженец Новосибирска Эльчин Вахидов прошел отбор в отряд космонавтов

По итогам рассмотрения документов комиссия отобрала четыре лучших кандидатуры, в число которых вошел и Эльчин Вахидов. Помимо него, в отобранную группу вошли Анастасия Бурчуладзе, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. Теперь все четверо приступят к общекосмической подготовке, которая продлится два года. По завершении курсов они получат квалификацию «космонавт-испытатель».