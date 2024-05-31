Омичам назвали график выплат пенсий и пособий в июне

3 июня — семьям с детьми зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка.5 июня — день доставки выплат из средств материнского капитала.6, 7 июня — зачисление пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам на счета в банки.7, 14, 21 июня — зачисление пенсий и других выплат в банки.