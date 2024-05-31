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Омичам назвали график выплат пенсий и пособий в июне

Омское отделение Социального фонда России сообщило в пятницу, 31 мая 2024 года, каким будет график доставки пенсий и социальных выплат в Омской области в июне.

Источник: Reuters

3 июня — семьям с детьми зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка.5 июня — день доставки выплат из средств материнского капитала.6, 7 июня — зачисление пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам на счета в банки.7, 14, 21 июня — зачисление пенсий и других выплат в банки.

Также в ведомстве рассказали, что в некоторых населенных пунктах пособия через почтовые отделения начнут выплачивать уже с 1 июня 2024 года.