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Холод в Новосибирской области сменится потеплением до +18

Метеорологи Западно-Сибирского УГМС опубликовали прогноз погоды на субботу, 1 июня 2024 и воскресенье, 2 июня.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: МК.RU Новосибирск

О жаре речи нет, но столбик термометра уверенно ползёт вверх. Информация появилась на сайте гидрометцентра.

По данным специалистов Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 1 июня: ночью до +5, днём максимально +16. Осадков не обещают, ветер 2−9 м/с.

Воскресенье должно быть теплее. Ночью +6… +8, днём +16… +18. Увы, синоптики предупреждают, что может пролить дождик. Что касается ветра — ситуация сохранится, как и днём ранее.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске под капотом Нивы вылупились птенцы трясогузки.