Холод в Новосибирской области сменится потеплением до +18

О жаре речи нет, но столбик термометра уверенно ползёт вверх. Информация появилась на сайте гидрометцентра.
По данным специалистов Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 1 июня: ночью до +5, днём максимально +16. Осадков не обещают, ветер 2−9 м/с.
Воскресенье должно быть теплее. Ночью +6… +8, днём +16… +18. Увы, синоптики предупреждают, что может пролить дождик. Что касается ветра — ситуация сохранится, как и днём ранее.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске под капотом Нивы вылупились птенцы трясогузки.