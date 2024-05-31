В омском сквере торжественно открыли памятник поэту и художнику Аркадию Кутилову

Накануне в сквере напротив ОмГУПСа открыли памятник омскому поэту и художнику Аркадию Кутилову. Именно здесь около 40 лет было найдено его тело. В церемонии открытия приняли участие мэр Сергей Шелест и экс-губернатора Леонида Полежаева. Монумент был изготовлен и установлен за счет средств фонда «Духовное наследие».