Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском сквере торжественно открыли памятник поэту и художнику Аркадию Кутилову

Создание и установку монумента профинансировал фонд экс-губернатора Полежаева.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в сквере напротив ОмГУПСа открыли памятник омскому поэту и художнику Аркадию Кутилову. Именно здесь около 40 лет было найдено его тело. В церемонии открытия приняли участие мэр Сергей Шелест и экс-губернатора Леонида Полежаева. Монумент был изготовлен и установлен за счет средств фонда «Духовное наследие».

«Стихи Аркадия Кутилова вошли в антологию “Русская поэзия XX столетия”. Фраза “Заря не зря, и я не зря” стала настоящим девизом поколения», — отметил Сергей Шелест.

Напомним, ранее в Омске на доме, где жил покойный председатель Заксобрания Владимир Варнавский, появилась мемориальная доска.

монументы