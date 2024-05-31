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Омичи с Левобережья на две недели останутся без воды

Отключение ожидается с 4 по 17 июня.

Источник: Om1.ru

В Омске с 21 мая начали отключать горячую воду. Первыми без воды остались жители центральной части города. На очереди — омичи с Левобережья. Напомним, что отключения продлятся до 12 августа. С помощью специального виджета вы можете легко узнать график отключения воды в вашем доме. Он доступен по ссылке.

Процесс будет проходить в несколько этапов:

  • с 21 мая по 3 июня;
  • с 4 июня по 17 июня;
  • с 5 июня по 10 июня;
  • с 5 августа по 12 августа (ТЭЦ-4);
  • с 19 июня по 2 июля (ТЭЦ-2, ТЭЦ-5);
  • с 25 июня по 8 июля (ТЭЦ-3 + часть Левого берега);
  • с 11 июля по 24 июля (ТЭЦ-5);
  • с 30 июля по 12 июля (ТЭЦ-2, ТЭЦ-5).

Напомним, что, согласно правилам, отключение горячего водоснабжения производится на срок до 14 суток. Без отключения горячей воды в Омске останутся только БСМП № 1, Городская клиническая больница имени Кабанова и Областная клиническая больница. Там горячее водоснабжение будут переключать с одного теплового источника на другой. Воду в Омске отключают для подготовки сетей к новому отопительному сезону. Всего в планах «Омск РТС» — капитальный ремонт 1,2 км трубопроводов, замена тепловой изоляции на 1,6 км надземных участков.

Вместе с отключением горячей воды в начале лета омичей ждут очень неприятные сюрпризы от погоды.

ЖКХ