Омичи с Левобережья на две недели останутся без воды

Напомним, что, согласно правилам, отключение горячего водоснабжения производится на срок до 14 суток. Без отключения горячей воды в Омске останутся только БСМП № 1, Городская клиническая больница имени Кабанова и Областная клиническая больница. Там горячее водоснабжение будут переключать с одного теплового источника на другой. Воду в Омске отключают для подготовки сетей к новому отопительному сезону. Всего в планах «Омск РТС» — капитальный ремонт 1,2 км трубопроводов, замена тепловой изоляции на 1,6 км надземных участков.