Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова прилетит в Новосибирск

Звезда выступит на фестивале «Блогеры России».

Источник: Комсомольская правда

Звезда «Дома-2», певица и актриса Ольга Бузова снова посетит Новосибирск, чтобы выступить на долгожданном фестивале. Об этом сообщили в соцсетях сообщества «Блогеры России».

— Без Оли никуда! Королева сцены и наших сердец приедет на фестиваль «Блогеры России» в Новосибирск! Телеведущая уже готовится выступить со своими хитами и дать «огня» на танцплощадке, — написали в соцсетях.

Концерт пройдет 12 июня.

Напомним, что Бузова выступала в Новосибирске последний раз в мае прошлого года. А недавно между телеведущей и артистом Давой произошел очередной конфликт на шоу «Сокровища императора» из-за парных татуировок.

шоу