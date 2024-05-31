Известная певица и телеведущая Ольга Бузова прилетит в Новосибирск

Звезда «Дома-2», певица и актриса Ольга Бузова снова посетит Новосибирск, чтобы выступить на долгожданном фестивале. Об этом сообщили в соцсетях сообщества «Блогеры России».
— Без Оли никуда! Королева сцены и наших сердец приедет на фестиваль «Блогеры России» в Новосибирск! Телеведущая уже готовится выступить со своими хитами и дать «огня» на танцплощадке, — написали в соцсетях.
Концерт пройдет 12 июня.
Напомним, что Бузова выступала в Новосибирске последний раз в мае прошлого года. А недавно между телеведущей и артистом Давой произошел очередной конфликт на шоу «Сокровища императора» из-за парных татуировок.