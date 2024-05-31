Без пересадок: прямой рейс из Владивостока в Японию снова доступен

Паром Eastern Dream, который курсирует между Владивостоком и южнокорейским Тонхэ, с 1 августа будет заходить в японский порт Сакаиминато. Информация об этом была опубликована на сайте оператора плавсредства DuWon Shipping, сообщает ИА PrimaMedia.
Судно будет отправляться из Владивостока по четвергам, из Тонхэ — по пятницам, и прибывать в Сакаиминато по субботам. Прибытие обратно во Владивосток будет осуществляться каждую среду.
Компания DuWon Shipping получила лицензию на паромное сообщение между портами Тонхэ и Сакаиминато после обращения в Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея в январе 2023 года.
Отметим, что паром Eastern Dream с 2009 года еженедельно курсировал по маршруту Владивосток — Тонхэ — Сакаиминато. Однако в 2019 году перевозки отменили из-за нерентабельности и политических разногласий между азиатскими странами, после того, как Япония ввела ряд ограничений на экспортные поставки из Республики Корея. На судне размещаются 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. Есть три класса кают, ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр и магазин беспошлинной торговли.
Напомним, южнокорейская компания JS Shipping, которая обслуживает автомобильный паром между Сокчо и Владивостоком, намеревается восстановить перевозки летом текущего года. Компания накопила долги в размере 3,6 млрд вон (примерно 240 млн руб). В задолженность включены эксплуатационные затраты, заработная плата и расходы на топливо. Планируется, что JS Shipping решит проблему при помощи кредита в 15 миллиардов вон, а маршрут возобновят в конце июля 2024 года.