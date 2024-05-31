Без пересадок: прямой рейс из Владивостока в Японию снова доступен

Отметим, что паром Eastern Dream с 2009 года еженедельно курсировал по маршруту Владивосток — Тонхэ — Сакаиминато. Однако в 2019 году перевозки отменили из-за нерентабельности и политических разногласий между азиатскими странами, после того, как Япония ввела ряд ограничений на экспортные поставки из Республики Корея. На судне размещаются 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. Есть три класса кают, ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр и магазин беспошлинной торговли.