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Дорогу от клуба ДОСААФ до «Моргородка» приводят в порядок

Дорога от клуба ДОСААФ до «Моргородка» и далее до мыса Кунгасного давно стала одним из востребованных у автомобилистов альтернативных объездов проспекта 100-летия Владивостока.

Источник: Мэрия Владивостока

Чтобы проезд был комфортным, специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» регулярно отсыпают и грейдируют участок, отмечает пресс-служба мэрии.

«Накануне приступили к работам на этой дороге. Сейчас грейдируем и отсыпаем асфальтовой крошкой участок от Второй Речки до “Моргородка”. Также здесь делаем кюветы. После того как работы завершим на данном участке, перейдем на следующий — от “Моргородка” в сторону Кунгасного. Работы займут несколько дней, постараемся сделать все максимально быстро», — прокомментировали на дорожном предприятии.

К слову, на этой неделе дорожники занимаются приведением в порядок грунтовых проездов на улицах Татарской и Вертолетной.