Дорогу от клуба ДОСААФ до «Моргородка» приводят в порядок

«Накануне приступили к работам на этой дороге. Сейчас грейдируем и отсыпаем асфальтовой крошкой участок от Второй Речки до “Моргородка”. Также здесь делаем кюветы. После того как работы завершим на данном участке, перейдем на следующий — от “Моргородка” в сторону Кунгасного. Работы займут несколько дней, постараемся сделать все максимально быстро», — прокомментировали на дорожном предприятии.