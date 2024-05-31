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Июнь в Новосибирске начнётся с заморозков до −3 градусов

Лето в Новосибирске начнётся с заморозков до −3 градусов по Цельсию. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 55% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: AP 2023

Синоптики прогнозируют, что 1 июня в Новосибирской области температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов по Цельсию, а днем — от +13 до +18 градусов. При этом ожидается погода преимущественно без осадков, днем по северу местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный, его порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что в ночь на 1 июня местами возможны заморозки до −3 градусов по Цельсию.

2 июня по Новосибирской области местами пройдут небольшие дожди. В ночное время столбики термометров будут колебаться от +3 до +8 градусов, а днём — от + 15 до +20 градусов по Цельсию.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске почти весь июнь будет пасмурным и дождливым.

Егор САФРОНОВ.