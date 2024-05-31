Июнь в Новосибирске начнётся с заморозков до −3 градусов

Синоптики прогнозируют, что 1 июня в Новосибирской области температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов по Цельсию, а днем — от +13 до +18 градусов. При этом ожидается погода преимущественно без осадков, днем по северу местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный, его порывы могут достигать 13 метров в секунду.