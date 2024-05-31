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В Пермском крае остановлен поиск 19-летнего юноши из Осы

Он пропал 29 мая.

Источник: Соцсети

Поиск 19-летнего юноши из Осы остановлен в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59».

Речь идёт о молодом человеке, который пропал 29 мая. Как сообщали поисковые отряды, он вышел из дома по улице Загородной в Осе. Последний раз его видели около 14:00. Особой приметой пропавшего выделяли небольшой шрам на затылке.

«Найден! Жив! Благодарим всех за помощь в поиске», — сообщил поисковый отряд.

Подробности того, где и при каких обстоятельствах был найден молодой человек — не разглашаются.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поиске матери и несовершеннолетнего ребёнка, которые пропали в Кудымкаре. Они вышли из дома и бесследно исчезли 29 мая. Как рассказали поисковые отряды, правая рука мальчика — протез.