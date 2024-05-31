Пайщики подали 1,4 тысячи заявлений по делу экс-депутата Романа Гольдмана

Красноярская полиция и прокуратура провели встречу с пострадавшими пайщиками кооператива «Агро Вклад», учреждённого бывшим депутатом Заксобрания Красноярского края Романом Гольдманом.
В МВД сообщили, что в полицию поступило 1444 заявления пайщиков кооператива о причинённом ущербе на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей. Более 850 вкладчиков уже были признаны потерпевшими по уголовному делу экс-депутата Романа Гольдмана.
«Полицейскими проведено 25 обысков в жилых и нежилых помещениях. Назначено более 40 судебно-компьютерных экспертиз по изъятым в ходе обысков электронным носителям информации, из которых получено 34 заключений, проводится их анализ», — сообщают в МВД.
Также сообщается, что полиция продолжает устанавливать все механизмы присвоения и вывода денег кооператива.
Напомним, бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Красноярского края Роман Гольдман обвиняется в мошенничестве на сумму более 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, он похитил денежные средства пайщиков кооператива «Агро Вклад». В настоящий момент бывший депутат скрывается за границей, он был объявлен в международный розыск.