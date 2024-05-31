Пайщики подали 1,4 тысячи заявлений по делу экс-депутата Романа Гольдмана

Напомним, бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Красноярского края Роман Гольдман обвиняется в мошенничестве на сумму более 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, он похитил денежные средства пайщиков кооператива «Агро Вклад». В настоящий момент бывший депутат скрывается за границей, он был объявлен в международный розыск.