Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пайщики подали 1,4 тысячи заявлений по делу экс-депутата Романа Гольдмана

Более 850 вкладчиков уже были признаны потерпевшими по уголовному делу экс-депутата Романа Гольдмана.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Красноярская полиция и прокуратура провели встречу с пострадавшими пайщиками кооператива «Агро Вклад», учреждённого бывшим депутатом Заксобрания Красноярского края Романом Гольдманом.

В МВД сообщили, что в полицию поступило 1444 заявления пайщиков кооператива о причинённом ущербе на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей. Более 850 вкладчиков уже были признаны потерпевшими по уголовному делу экс-депутата Романа Гольдмана.

Полиция продолжает допрашивать родственников, друзей и знакомых Романа Гольдмана. Кроме того, продолжается осмотр изъятых объектов и документов подконтрольных экс-депутату организаций.

«Полицейскими проведено 25 обысков в жилых и нежилых помещениях. Назначено более 40 судебно-компьютерных экспертиз по изъятым в ходе обысков электронным носителям информации, из которых получено 34 заключений, проводится их анализ», — сообщают в МВД.

Также сообщается, что полиция продолжает устанавливать все механизмы присвоения и вывода денег кооператива.

Напомним, бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Красноярского края Роман Гольдман обвиняется в мошенничестве на сумму более 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, он похитил денежные средства пайщиков кооператива «Агро Вклад». В настоящий момент бывший депутат скрывается за границей, он был объявлен в международный розыск.