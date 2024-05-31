С вещами на выход: в Хабаровске подвели итоги оперативного мероприятия «Рынок-2024»

Во время операции сотрудниками полиции было обнаружено четыре адреса, где иностранные граждане фиктивно ставились на миграционный учет приезжих из Средней Азии. Были составлены 118 административных протоколов за нарушение режима пребывания и незаконное привлечение и использование иностранных работников.