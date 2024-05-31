С вещами на выход: в Хабаровске подвели итоги оперативного мероприятия «Рынок-2024»

На территории Хабаровска в целях обеспечения контроля за трудовой деятельностью, осуществляемой иностранными гражданами, в том числе, работодателями, использующими иностранную рабочую силу на рынках и иных торговых объектах, прошла операция «Рынок-2024», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В результате проведения операции по обеспечению общественной безопасности, правоохранительные органы осуществили проверку 62 объектов, включая рынки, торговые комплексы и павильоны общественного питания.
При проверке иностранных граждан на законность их пребывания, а также осуществления трудовой деятельности, полицейские провели проверку 186 человек, из которых 66 находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства.
Суды города Хабаровска вынесли решения о выдворении 14 граждан других стран.
Во время операции сотрудниками полиции было обнаружено четыре адреса, где иностранные граждане фиктивно ставились на миграционный учет приезжих из Средней Азии. Были составлены 118 административных протоколов за нарушение режима пребывания и незаконное привлечение и использование иностранных работников.