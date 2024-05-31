В Ростовской области продлили запрет на фейерверки

Запускать фейерверки на Дону впервые запретили с 1 декабря 2023 года до весны. Управление МЧС предупреждало, что с 31 декабря по 1 января будут ловить нарушителей, для этого даже создали график дежурства на площадках, где обычно запускали пиротехнику. Несмотря на запрет, многие ростовчане отметили Новый год с пиротехникой.