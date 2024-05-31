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В Ростовской области продлили запрет на фейерверки

Последний официальный салют гремел 9 мая.

Запрет на запуск фейерверков на территории Ростовской области продлили до 1 декабря. Соответствующий указ подписал Василий Голубев.

Предыдущие ограничения действовали до 7 мая.

— Решение основано на необходимости продолжить установленный режим реагирования для обеспечения общественной безопасности, — говорится в сообщении правительства региона.

Запускать фейерверки на Дону впервые запретили с 1 декабря 2023 года до весны. Управление МЧС предупреждало, что с 31 декабря по 1 января будут ловить нарушителей, для этого даже создали график дежурства на площадках, где обычно запускали пиротехнику. Несмотря на запрет, многие ростовчане отметили Новый год с пиротехникой.

Наказали ли кого-нибудь в новогоднюю ночь, неизвестно — глава ростовской администрации Алексей Логвиненко в своем отчете утром 1 января об этом не упомянул. Запрещенную пиротехнику свободно продавали перед праздником.