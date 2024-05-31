Дмитрий Демешин обозначил основные направления развития Хабаровского края

Накануне Дмитрий Демешин дал интервью, в котором прокомментировал свое назначение на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края и обозначил основные направления развития региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Глава региона отметил, что воспринял предложение президента РФ Владимира Путина с огромной ответственностью и доверием, и что его основная задача — оправдать это доверие делами.
Дмитрий Демешин выделил основные направления развития региона, среди которых налаживание промышленного производства, строительство объектов инфраструктуры и взаимодействие со странами АТР. В интервью он также отметил особенности Хабаровского края, такие как великолепная природа и самодостаточные, уверенные в себе люди, которые уважают себя и способны изменять мир к лучшему.
Помимо этого, Дмитрий Демешин заявил о важности развития спорта и здорового образа жизни в регионе. Он намерен активно поддерживать спортивные направления, чтобы вовлечь максимальное количество детей и молодежи в занятия спортом.
Назначенный врио губернатора обсудил вопросы повседневного управления, такие как ремонт дорог и общественные поручения. Он подчеркнул важность оперативности и качества в решении проблем инфраструктуры и благоустройства города.
Глава края сказал, что проблесковые маячки должны быть только у оперативных и экстренных служб, а чиновники должны обходиться без них.
«Я давно работаю в правоохранительных органах и хорошо знаю, что проблесковые маячки — привилегия оперативных и экстренных служб. Если экстренная служба едет спасать человека или направляется на происшествие, то использование маячка оправдано», — сказал Дмитрий Демешин.
В заключение интервью Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровска с Днем города и призвал их к совместным усилиям в деле развития региона. Он подчеркнул, что власть должна быть открытой и ответственной перед народом, готовой решать возникающие проблемы и стремиться к общему благу.