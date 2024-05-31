Дмитрий Демешин обозначил основные направления развития Хабаровского края

Дмитрий Демешин выделил основные направления развития региона, среди которых налаживание промышленного производства, строительство объектов инфраструктуры и взаимодействие со странами АТР. В интервью он также отметил особенности Хабаровского края, такие как великолепная природа и самодостаточные, уверенные в себе люди, которые уважают себя и способны изменять мир к лучшему.