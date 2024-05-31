Под капотом Нивы в Новосибирске вылупились птенцы трясогузки

Житель Новосибирска обнаружил под капотом своей машины гнездо трясогузки. Новосибирец помогал птице, а теперь и принял пополнение. Об этом сообщил паблик «АСТ-54».
В отечественной Ниве родились 6 маленьких трясогузок. Как отметил владелец авто, новорожденные чувствуют себя хорошо.
«Живую прикормку мама распределяет сама, я только периодически её обновляю раз в два три дня. Маленькая баночка заканчивается за день», — написал в посте мужчина.
Новосибирец также написал, что обнаружил гнездо в мае этого года. Прогонять маму сибиряк не стал, а наоборот, помог семейству.
В социальных сетях горожане успели прокомментировать эту историю и поддержали мужчину. Кто-то заметил, что житель даже отключил динамик машины, чтобы не спугнуть семейство.