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Под капотом Нивы в Новосибирске вылупились птенцы трясогузки

Прогонять маму сибиряк не стал, а наоборот, помог семейству.

Источник: Соцсети

Житель Новосибирска обнаружил под капотом своей машины гнездо трясогузки. Новосибирец помогал птице, а теперь и принял пополнение. Об этом сообщил паблик «АСТ-54».

В отечественной Ниве родились 6 маленьких трясогузок. Как отметил владелец авто, новорожденные чувствуют себя хорошо.

«Живую прикормку мама распределяет сама, я только периодически её обновляю раз в два три дня. Маленькая баночка заканчивается за день», — написал в посте мужчина.

Новосибирец также написал, что обнаружил гнездо в мае этого года. Прогонять маму сибиряк не стал, а наоборот, помог семейству.

В социальных сетях горожане успели прокомментировать эту историю и поддержали мужчину. Кто-то заметил, что житель даже отключил динамик машины, чтобы не спугнуть семейство.

флора и фауна