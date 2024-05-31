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В двух районах Волгограда 1 июня ограничат подачу воды

В первый день лета в областном центре будут проходить работы на сетях водоснабжения. Они потребуют отключения ресурса.

Источник: Волгоградская правда

В настоящее время в Волгограде коммунальные службы продолжают плановые работы по обновлению сетей, ремонту и профилактике оборудования на насосных станциях. Очередной этап пройдет в Советском и Ворошиловском районах Волгограда.

Согласно плану, в Ворошиловском районе специалисты заменят задвижки на участках магистральных трубопроводов, расположенных по улицам Козловской, Симбирской, Циолковского, Иркутской, Профсоюзной.

На этом участке трубы сильно износились, о чем сообщали местные жители. Модернизация сетей позволит снизить вероятность аварий и вести контроль подачи воды.

Мероприятия охватят и участки сети в Советском районе. Здесь работы пройдут в мкр. Тулака на трубопроводе по ул. Авиаторской.

Серьезные работы потребуют приостановки подачи ресурса. Поэтому с 6 утра 1 июня и до 10 утра 2 июня без воды останутся жители домов по следующим адресам.

ЖКХ