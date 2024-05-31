В двух районах Волгограда 1 июня ограничат подачу воды

В настоящее время в Волгограде коммунальные службы продолжают плановые работы по обновлению сетей, ремонту и профилактике оборудования на насосных станциях. Очередной этап пройдет в Советском и Ворошиловском районах Волгограда.
Согласно плану, в Ворошиловском районе специалисты заменят задвижки на участках магистральных трубопроводов, расположенных по улицам Козловской, Симбирской, Циолковского, Иркутской, Профсоюзной.
На этом участке трубы сильно износились, о чем сообщали местные жители. Модернизация сетей позволит снизить вероятность аварий и вести контроль подачи воды.
Мероприятия охватят и участки сети в Советском районе. Здесь работы пройдут в мкр. Тулака на трубопроводе по ул. Авиаторской.
Серьезные работы потребуют приостановки подачи ресурса. Поэтому с 6 утра 1 июня и до 10 утра 2 июня без воды останутся жители домов по следующим адресам.